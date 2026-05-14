Acampamento Distrital da JuveBombeiro realiza-se este fim-de-semana na Guarda

O Acampamento Distrital da JuveBombeiro realiza-se este fim-de-semana, de 15 a 17 de maio, na cidade mais alta, onde são esperados cerca de 250 participantes, das diversas Escolas de Infantes e Cadetes dos Corpos de Bombeiros do Distrito da Guarda.

A iniciativa é promovida pela Comissão Coordenadora da JuveBombeiro do Distrito da Guarda e pela Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda, em coorganização com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses e o Corpo de Bombeiros Voluntários da Guarda, e conta com o apoio do Município e Junta de Freguesia da Guarda

O programa começa esta sexta-feira, ao final da tarde, com a receção dos participantes e preparação do espaço de acampamento. No dia seguinte, pelas 9 horas, realiza-se a formatura geral com uma sessão de boas-vindas no Parque Municipal da Cidade, seguindo-se uma atividade de caráter ambiental na Praça Luís de Camões. Durante a tarde, os participantes vão desenvolver atividades no centro da cidade, terminando com a dinamização de bancas de demonstração de valências no Jardim José de Lemos.

Para a manhã de domingo esta marcado um percurso de diversão e desafio nas instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda, e o programa termina com um almoço-convívio entre participantes e a respetiva sessão de encerramento.

O evento integra o programa comemorativo dos 150 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses, constituindo-se como um «importante momento de convívio, formação, partilha e fortalecimento da Amizade entre as futuras gerações de Bombeiros do Distrito», segundo adianta a organização em comunicado a O INTERIOR.

A Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda é constituída pelas Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Famalicão da Serra, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Folgosinho, Gonçalo, Gouveia, Guarda, Loriga, Manteigas, Mêda, Melo, Pinhel, São Romão, Sabugal, Seia, Soito, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Tazem e Vila Franca das Naves.