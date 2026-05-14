Guardense Rafael Barbas foi quinto na primeira etapa da Volta a Portugal do Futuro

14 Maio, 2026
Escrito por Luís Martins

O guardense Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) foi quinto classificado na primeira etapa da 33ª Volta a Portugal do Futuro, que esta quinta-feira ligou Abrantes a Oleiros, num toal de 145,3 quilómetros.

A tirada inaugural foi ganha pelo ciclista russo Matvei Boldyrev, da equipa de formação da UAE Emirates, de apenas 18 anos, que é também o primeiro líder da prova.

O espanhol e colega de equipa Jaime Torres foi segundo e o português Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) foi terceiro.

Na sexta-feira, o pelotão vai ligar Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pera, ao longo de 142,6 quilómetros de permanente sobe e desce.

