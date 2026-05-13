Guarda FC e Fornos de Algodres na final da Taça de Honra da AF Guarda

Guarda FC e AD Fornos de Algodres vão disputar a final da Taça de Honra da Associação de Futebol da Guarda (AFG). O derradeiro jogo da época está agendado para esta quarta-feira (20 horas), no Estádio Municipal de Seia, e terá direito a transmissão televisiva em direto no Canal 11.

Nas meias-finais, realizadas no domingo, o campeão Guarda FC recebeu e derrotou o Aguiar da Beira por 1-0, com o único golo da partida a surgir pelo “suspeito do costume”, Jovane Camará. Já o Fornos de Algodres confirmou o favoritismo na receção ao Vila Cortês do Mondego, que venceu por 3-1 com um “hat-trick” de Luisinho aos 25’, 88’ e 90’. O golo dos visitantes surgiu aos 83’ por intermédio de André Jesus. Recorde-se que o Guarda FC é o campeão distrital incontestado da AF Guarda da presente temporada enquanto o Fornos de Algodres é o detentor da Taça de Honra, tendo derrotado, na anterior edição (2024/25), o Sporting do Sabugal, no desempate por grandes penalidades.

Esta noite, os guardenses procuram fazer a “dobradinha” e juntar a Taça de Honra ao título distrital. Já os fornenses vão tentar arrecadar o troféu pelo segundo ano consecutivo, numa partida onde está tudo em aberto. Uma coisa é certa, vença ou não, a Desportiva de Fornos de Algodres já tem lugar garantido na Taça de Portugal, juntando-se ao Guarda FC e Figueirense como representantes da AF Guarda na “prova rainha” do futebol nacional. Competição à parte, a final da Taça de Honra tem uma vertente solidária, pois a totalidade da receita – o bilhete tem o preço simbólico de 1 euro – vai reverter para o Solar do Mimo, o Centro de Acolhimento de Crianças em Risco de Seia.