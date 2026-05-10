Guarda FC e Fornos de Algodres na final da Taça de Honra

Guarda FC e AD Fornos de Algodres apuram-se esta tarde para a final da Taça de Honra da Associação de Futebol da Guarda. O derradeiro jogo da época está agendado para a próxima quarta-feira, no Estádio Municipal de Seia, com transmissão em direto no Canal 11 (20 horas).

Nas meias-finais, este domingo, o Guarda FC derrotou o Aguiar da Beira por 1-0, enquanto o Fornos também bateu o Vila Cortês por 3-1.

Recorde-se que o Guarda FC é o campeão distrital da AF Guarda da presente temporada (foto). O Fornos de Algodres é o detentor da Taça, derrotando, na anterior edição (2024/25), o SC Sabugal (foto). As duas equipas têm encontro marcado para a grande final, no próximo dia 13.