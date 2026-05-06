Sub15 do Lameirinhas na segunda fase da Taça Nacional de Futsal

Os sub15 do GDR Lameirinhas, da Guarda, fizeram história ao apurar-se para a segunda fase da Taça Nacional de futsal do escalão. Foi a primeira vez que uma equipa da Guarda alcançou esta fase.
O Lameirinhas vai disputar a Série 1 com o Sporting de Braga, Matosinhos FC e Clube Benfica da Golegã. Realizado na passada quarta-feira, o sorteio ditou que o primeiro jogo vai levar os jovens guardenses até à cidade ribatejana, no próximo domingo. Uma semana depois, o Lameirinhas recebe o Braga e jogará em Matosinhos no dia 24. A segunda volta começa a 31 de maio, com o Golegã a defrontar os guardenses na Guarda. A segunda fase da Taça Nacional é disputada por 12 clubes, divididos por três séries de quatro clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.
