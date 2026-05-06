Sameiro conquista Distrital de Futsal da AF Guarda

O GD Sameiro sagrou-se campeão distrital de futsal, no sábado, ao derrotar o GCR Casal de Cinza por 6-3 no pavilhão municipal de Manteigas, no terceiro e último jogo de atribuição do título.

As equipas tinham uma vitória cada nos dois primeiros jogos da fase final, com o Casal de Cinza a vencer em Manteigas no desempate por grandes penalidades após o 3-3 no final do tempo regulamentar do primeiro encontro. Uma semana depois, o Sameiro foi ganhar 4-2 ao pavilhão da formação do concelho da Guarda e forçou a “negra” do último sábado. De regresso a Manteigas, o jogo decisivo foi disputado do princípio ao fim, com as duas equipas a darem tudo para vencer. O Casal de Cinza inaugurou o marcador ainda não tinha decorrido o primeiro minuto, por Rafael Canilho, mas o Sameiro reagiu e reduziu aos 8’, por Carlos Rodrigues, que bisou dois minutos depois. Só que os visitantes voltaram a empatar por Alexandre Charro, aos 15’.

A partida era jogada com grande intensidade e os locais marcaram o terceiro golo aos 16’, por Bruno Lopes. Aos 19’, foi Hugo Constantino quem marcou e estabeleceu o 4-2 com que as equipas foram para o intervalo. No segundo tempo, os visitantes voltaram a surpreender logo após o retomar do encontro, quando Rafael Canilho reduziu para 4-3 aos 23’. O jogo estava relançado, até porque o Casal de Cinza teve duas grandes oportunidades para marcar, mas o guardião Dario Afonso segurou a vantagem do Sameiro. Na outra baliza, Nuno Cardoso também esteve em destaque ao evitar o avolumar do marcador para os serranos, que ampliaram a vantagem aos 36’, por Diogo Santos. João Gonçalves, do Casal de Cinza, reclamou falta no início da jogada e viu o cartão amarelo, mas continuou a protestar e acabou por ver o vermelho direto, alegadamente por palavras dirigidas ao árbitro.

O jogo ficou então mais fácil para o Sameiro, que estabeleceu o resultado final aos 39’, quando Carrilho rematou para a baliza deserta após uma recuperação da bola a meio da quadra. No final, Luís Brás, presidente da Associação de Futebol da Guarda, entregou o troféu aos vencedores, que tiveram direito a guarda de honra do Casal de Cinza, num gesto de grande desportivismo.

Em femininos, a ADRC Penaverdense conquistou o Torneio de Encerramento de futsal da AFG ao vencer, na sexta-feira, a CRC Lageosa do Mondego por 3-2. A partida entre primeiro e segundo classificado da prova decorreu no pavilhão municipal de Celorico da Beira. As vencedoras também tiveram direito a guarda de honra das adversárias. O outro jogo da 5ª jornada deste torneio, entre NDS e Trancoso, está agendado para 16 de maio. Já a última jornada disputa-se no próximo sábado com as partidas Penaverdense-NDS e Trancoso-Lageosa do Mondego.