Penaverdense vence Torneio de Encerramento de futsal feminino da AF Guarda

A ADRC Penaverdense conquistou o Torneio de Encerramento de futsal feminino da Associação de Futebol da Guarda (AFG) ao vencer, esta sexta-feira, a CRC Lageosa do Mondego por 3-2.

A partida entre primeiro e segundo classificado da prova decorreu no pavilhão municipal de Celorico da Beira e, no final, a AFG entregou as medalhas e o troféu à formação do concelho de Aguiar da Beira, que teve ainda direito a guarda de honra das atletas da Lageosa do Mondego (Celorico da Beira).

O outro jogo da 5ª jornada deste torneio, entre o NDS e o Trancoso, está agendado para 16 de maio. Já a última jornada disputa-se no dia 9 com as partidas Penaverdense-NDS e Trancoso-Lageosa do Mondego.