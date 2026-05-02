Move Beiras celebra cinco anos da reabertura da Linha da Beira Baixa

A Associação Move Beiras celebra, no domingo, o quinto aniversário da reabertura da Linha da Beira Baixa, «um marco importante para a mobilidade e coesão territorial da região».

As comemorações terão lugar na estação da Benespera, a autodenominada “Capital Ferroviária” desta linha ferroviária, a partir das 14 horas com a iniciativa “Reviver a tradição”. Trata-se de recuperar a utilização do forno da estação, evocando práticas e memórias ligadas à comunidade ferroviária desta localidade do concelho da Guarda. Segue-se um lanche comemorativo, numa tarde que terá momentos de animação musical. «Esta iniciativa pretende destacar a importância do caminho de ferro enquanto meio de transporte sustentável, reforçando simultaneamente o papel das populações locais na valorização e dinamização da Linha da Beira Baixa», justifica a Move Beiras. A associação aproveita a efeméride para apelar à implementação de soluções «mais justas e eficazes» para as populações afetadas pela interrupção da circulação de comboios desde 11 de fevereiro em consequência dos danos provocados pelas tempestades que assolaram a região Centro. São novamente exigidas «alternativas dignas e um sistema de transbordo adequado e eficiente para todos os utilizadores do troço Covilhã-Guarda, atualmente privados de mais de metade da oferta regular».