Feira de Antiguidades e Colecionismo na Guarda este domingo

A Feira de Antiguidades e Colecionismo regressa este domingo ao centro histórico da Guarda. A atividade volta a realizar-se no primeiro domingo de cada mês até outubro, na Praça Luís de Camões e Rua do Comércio.

O certame acolhe dezenas de vendedores, expositores e colecionadores de vários pontos do país que vêm à Guarda comercializar peças antigas e objetos de coleção. Como habitualmente, na feira vai ser possível encontrar coleções variadas, livros, utensílios para a casa, objetos de decoração, porcelanas, móveis, artesanato, candeeiros, brinquedos, discos, arte sacra, loiça, entre muitas outras peças. A iniciativa atrai centenas de visitantes e turistas, contribuindo para dinamizar o centro histórico da cidade mais alta, sendo já uma referência para expositores, amantes e curiosos deste tipo de eventos. A Feira de Antiguidades e Colecionismo da Guarda é promovida pelo município e vai decorrer a 7 de junho, 5 de julho, 2 de agosto, 6 de setembro e 4 de outubro.