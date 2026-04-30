Mário Nogueira na Guarda para debater Estatuto da Carreira Docente e fusão dos 1º e 2º ciclos

Na manhã desta quinta-feira o ex-Secretário-Geral da FENPROF, Mário Nogueira, esteve na Guarda para participa no plenário distrital de docentes incluído na “Semana Nacional de Reflexão e Luta” que começou a 24 de abril e percorreu todo o país. Esta manhã, no Paço da Cultura da Guarda, discute-se a «revisão do Estatuto da Carreira Docente», também a «anunciada fusão dos 1.º e 2.º ciclos» e a «reforma do Estado e o impacto na Educação».

«Muitas das especificidades que eram reconhecidas à carreira dos docentes deixaram e existir e passaram a ser avaliadas pelo sistema integrado de avaliação de desempenho da função pública». Mário Nogueira destaca os exemplos de que os professores «passaram a estar integrados na tabela remuneratória única, em vez de terem uma grelha única; precisam de mais tem para progredir e acumular pontos».

Em suma, para o ex-Secretário da FENPROF o que está a acontecer é «uma demolição o estatuto de carreira». A FRNPROF vai realizar mais dois plenários distritais, em Leiria a 6 de maio e Viseu a 8 de maio, respetivamente.