I Ciclo de Conferências de Medicina Interna a decorrer na ULS da Guarda

Está a decorrer o I Ciclo de Conferências de Medicina Interna da ULS da Guarda, dedicada à abordagem do doente diabético. A sessão conta com a moderação da presidente do Conselho de Administração da ULS Guarda, Rita Fernandes, e do Enfermeiro André Azevedo.

Como oradores, participam a doutora Maria João Baldo, a enfermeira Bruna Marques e a Enfermeira Vânia Brás, que abordam temas como a «gestão do doente com diabetes e os cuidados de enfermagem», promovendo a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas entre profissionais de saúde.

O segundo debate está relacionado com a «abordagem ao doente oncológico», uma conversa moderada pelo doutor Ildefonso e pela enfermeira Cristiana Monteiro , com intervenções da doutora Joana Caires e da enfermeira Sandra Oliveira.

Nesta sessão, são abordados o «internamento agudo do doente oncológico e os cuidados de enfermagem ao cateter totalmente implantado, promovendo a partilha de conhecimento e a divulgação de boas práticas entre profissionais de saúde».