Assembleia Municipal da Guarda pede ligação ferroviária Guarda-Porto

A existência de ferrovia, e, neste caso, a falta dela, continua a estar na ordem do dia nas discussões na cidade da Guarda. Desta vez a Assembleia Municipal da Guarda aprovou por unanimidade que se peça às entidades responsáveis a criação de um intercidades de ligação ao norte, mais precisamente Guarda – Porto. Uma moção presentada pela voz de João Correia, deputado do PSD na Assembleia Municipal da Guarda.

O deputado social-democrata lembrou os «três anos de encerramento» da ferrovia e lamenta que as obras tenham sido «pensadas essencialmente para os transportes de mercadorias» ao invés de colocarem como prioridade «o tempo e as condições de viagem para os passageiros».

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