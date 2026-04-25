IP espera reabrir linha da Beira Baixa até ao final do ano

A reparação das derrocadas e aluimentos provocados pelas tempestades na Linha da Beira Baixa vai ser concluída «até ao final do ano», segundo garante o presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Miguel Cruz.

A situação na ferrovia entre a Guarda e o Entroncamento deve-se a «uma queda de taludes e perturbação de plataforma», adiantou o responsável, segundo o qual trata-se de uma reparação difícil pela «complexidade da localização, muito junto ao rio». A intervenção «entrou em projeto e deverá estar concluída até ao final do ano», disse Miguel Cruz, salientando que a IP está a «pressionar para que o projeto e a intervenção possam ser rápidos». Em meados deste mês a IP lançou um concurso público internacional, no valor de cerca de sete milhões de euros, para estabilização de taludes na Linha da Beira Baixa, no troço entre Belver, Fratel e Sarnadas de Ródão, nos concelhos de Gavião e Vila Velha de Ródão. A empreitada prevê trabalhos entre o troço Abrantes-Guarda, com um prazo de execução de 1.050 dias. A Linha da Beira Baixa está interrompida desde 11 de fevereiro devido aos deslizamentos de terra registados em fevereiro deste ano devido ao mau tempo. Desde meados de março que o serviço de transporte de pessoas tem sido assegurado por autocarros entre a Guarda e Abrantes.