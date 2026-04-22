Os órgãos sociais da delegação distrital da Guarda da ANAFRE tomaram posse este sábado numa sessão organizada no auditório da Junta de Freguesia da Guarda, com a presença de autarcas e deputados.
Para além de José Rabaça, a delegação da Guarda conta com os vice-coordenadores Acácio Pereira (Guarda) e Francisco Baltazar (Sabugal), ainda quatro vogais de freguesias dos municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso e Seia. A sessão contou com a presença de Francisco Branco de Brito, presidente da ANAFRE, e terminou com uma tertúlia sobre os “50 Anos do Poder Local” com Paulo Cunha eurodeputado, e Carlos Miguel, ex-secretário de Estado da Autarquias Locais.
Atualmente estão representadas na ANAFRE 60 por cento das freguesias do distrito da Guarda. O presidente da estrutura Local, José Rabaça, reforça que a «principal missão» da equipa para o mandato que agora é «ter mais coesão territorial e mais associados».
Novo órgãos distritais da Guarda da ANAFRE tomaram posse
Os órgãos sociais da delegação distrital da Guarda da ANAFRE tomaram posse este sábado numa sessão organizada no auditório da Junta de Freguesia da Guarda, com a presença de autarcas e deputados.
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