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Novo órgãos distritais da Guarda da ANAFRE tomaram posse

22 Abril, 2026
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Escrito por ointerior

Os órgãos sociais da delegação distrital da Guarda da ANAFRE tomaram posse este sábado numa sessão organizada no auditório da Junta de Freguesia da Guarda, com a presença de autarcas e deputados.
Para além de José Rabaça, a delegação da Guarda conta com os vice-coordenadores Acácio Pereira (Guarda) e Francisco Baltazar (Sabugal), ainda quatro vogais de freguesias dos municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso e Seia. A sessão contou com a presença de Francisco Branco de Brito, presidente da ANAFRE, e terminou com uma tertúlia sobre os “50 Anos do Poder Local” com Paulo Cunha eurodeputado, e Carlos Miguel, ex-secretário de Estado da Autarquias Locais.
Atualmente estão representadas na ANAFRE 60 por cento das freguesias do distrito da Guarda. O presidente da estrutura Local, José Rabaça, reforça que a «principal missão» da equipa para o mandato que agora é «ter mais coesão territorial e mais associados».

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