Águas do Vale do Tejo vencem concessão de projeto de renováveis de 20 milhões de euros

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) adjudicou à Águas Vale do Tejo, empresa multimunicipal de água e saneamento sediada na Guarda, a concessão para a produção de energia hidroelétrica e reabilitação de infraestruturas nos aproveitamentos em Castelo de Vide e Nisa, com 20 milhões de euros de investimento.

O projeto, que deverá estar a funcionar em pleno em 2030, irá produzir 12 gigawatts-hora (GWh) por ano. «A APA adjudicou à Águas do Vale do Tejo a concessão para a captação de água destinada à produção de energia hidroelétrica, bem como para a reabilitação, exploração e conservação de infraestruturas hidráulicas dos aproveitamentos hidroelétricos de Póvoa, Poio (Bruceira) e Racheiro (velada), situados nos concelhos de Castelo de Vide e Nisa», anunciou, em comunicado, o Grupo Águas de Portugal.

A Águas de Portugal, da qual faz parte a empresa Águas do Vale do Tejo, passa agora a integrar a produção de energia hidroelétrica associada à concessão de uma barragem. O grupo assinalou que este é também um passo relevante para o regresso do Estado à produção de energia renovável, «num contexto de crescente exigência climática e de valorização dos recursos naturais».