Banco Alimentar recolhe mais de 30 mil quilos de alimentos na Beira Interior

Os voluntários do Banco Alimentar da Cova da Beira recolheram, este fim-de-semana, nos hiper e supermercados da região da Beira Interior, no âmbito da Campanha de Primavera, 30.535 quilos de alimentos.

«Correu muito bem», afirma Paulo Pinheiro, presidente na Cova da Beira do Banco Alimentar contra a fome, que conta que voltou a haver uma «boa demonstração de solidariedade das pessoas da nossa região. 30.535 kg é francamente bom para uma campanha de maio», confessa o responsável, depois de comparar a quantidade de alimentos recolhida este ano face às mesmas campanhas dos anos anteriores.