Museu Vivo de Vilar Maior no Sabugal recorda “Memória, Território e Identidade”

No próximo sábado, 30 de maio, o Museu Vivo de Vilar Maior, no concelho do Sabugal, promove a sessão dedicada ao tema “Memória, Território e Identidade”, pelas 18h30, no Museu Vivo.

A iniciativa assinala uma «nova etapa na dinamização cultural do Museu Vivo de Vilar Maior», reforçando o compromisso com a valorização da memória coletiva, das tradições e do património identitário local, segundo a organização.

Do programa fazem parte momentos de literatura, poesia e música, pela mão de Liliana Brás, a apresentação do livro “O Canto das Folhas”, declamação do poema “O Tanger das Memórias” e um momento musical ao vivo, num encontro que pretende promover o «diálogo entre património, cultura e comunidade».

A sessão “Memória, Território e Identidade” conta também com uma visita ao Museu, sessão de autógrafos e momento de convívio entre participantes e convidados. O objetivo da iniciativa, levada a cabo pela Associação Muralhas de Vilar Maior, pretende «contribuir para a afirmação do Museu Vivo enquanto espaço de preservação da história local e de promoção cultural do território».