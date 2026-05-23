“É cá da Terra” promove gastronomia regional em Figueira de Castelo Rodrigo

No próximo domingo, 24 de maio, decorre mais uma edição do “É Cá da Terra – Feira de Saberes e Sabores”, no Mercado Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. Desta vez a iniciativa é dedicada ao Mercado de Primavera e à promoção dos produtos endógenos, da gastronomia e dos produtores locais.

No domingo vai haver, segundo a organização, gastronomia regional variada, incluindo pratos como chanfana de borrego, sopa da horta, migas de peixe e saladas frias com bacalhau, bem como com várias propostas de doçaria, mostra de produtos endógenos, artesanato, tasquinhas e uma sessão de “Receitas com Estória”, em que os visitantes poderão aprender a confecionar borrego de diversas formas.

Neste dia vai ser ainda apresentado o projeto “CIRCWOOL”, que pretende «converter o desperdício da lã de ovelha, atualmente um problema para os criadores de gado, em produtos destinados à melhoria da qualidade dos solos, especialmente em áreas de menor produtividade agrícola, e minimizar a seca».