Estádio Municipal de Pinhel recebe encontro “Jogam Todos” este sábado

A iniciativa “Jogam Todos” realiza-se no este sábado, no Estádio Municipal Carreira de Tiro, em Pinhel.

A atividade pretende promover um dia dedicado ao futebol, aprendizagem e diversão para os mais novos.

O evento integra as atividades: “Jogam Todos – Petizes e Traquinas” e “Jogam Todos – A Hora dos SuperQuinas”, que conta com a participação das duas mascotes, Beatriz e João.

A ação é promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com a Associação de Futebol da Guarda e o Município de Pinhel, reunindo clubes, atletas e crianças num ambiente de convívio e prática desportiva.

O evento contará com diferentes escalões de formação, com jogos distribuídos entre a manhã e a tarde em dois horários: entre as 10h00 e as 12h30 e das 14h30 às 17h00. O programa deste sábado, em Pinhel, marca o encerramento dos encontros de futebol jovem.

A participação é gratuita, tem oferta de almoço, mediante inscrição obrigatória.