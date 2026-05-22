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Carlos Ascensão reeleito Presidente da rede Aldeias Históricas de Portugal

22 Maio, 2026
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Escrito por Carlos Gomes

Carlos Ascensão, Presidente da Câmara de Celorico da Beira, foi reeleito Presidente da rede das Aldeias Históricas de Portugal (Associação de Desenvolvimento Turístico).

A eleição decorreu numa sessão realizada no Fundão (foto).

Com esta renovação de mandato, Carlos Ascensão assume a continuidade de um trabalho focado na «promoção e desenvolvimento turístico do interior». A estratégia para os próximos anos mantém o foco na «valorização do património, na coesão do território, na sustentabilidade e na eficiência energética» pilares que considera «decisivos para estreitar a cooperação entre os vários municípios e os agentes privados dos setores do turismo e da cultura».

Órgãos Sociais:

DIREÇÃO:

– Presidente: Município de Celorico da Beira (representado por Carlos Ascensão)

– Vice-Presidente: Município de Belmonte

– Secretário: Município de Figueira de Castelo Rodrigo

– Tesoureiro: Município de Idanha-a-Nova

– Vogal: Município de Mêda

– Vogal: Cova da Loba Unipessoal, Lda. (Aldeia Histórica de Linhares da Beira)

– Vogal: TuriEsperanza – Empreendimentos Turísticos Lda. (TheVagar – Aldeia Histórica de Belmonte)

 

ASSEMBLEIA-GERAL:

– Presidente: Município do Fundão

– Vogal: Município do Sabugal

– Vogal: Pausa do Costume, Lda. (Story Studio: Aldeia Histórica do Piódão e Sortelha)

 

CONSELHO FISCAL:

– Presidente: Município de Trancoso

– Secretário: Maria da Graça Matos de Castro Martins (Casa do Ti Messias – Aldeia Histórica de Almeida)

– Secretário: Pedra Nova Turismo de Aldeia (Aldeia Histórica de Castelo Novo)

 

 

Sobre o autor

Carlos Gomes

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