Carlos Ascensão reeleito Presidente da rede Aldeias Históricas de Portugal

Carlos Ascensão, Presidente da Câmara de Celorico da Beira, foi reeleito Presidente da rede das Aldeias Históricas de Portugal (Associação de Desenvolvimento Turístico).
A eleição decorreu numa sessão realizada no Fundão (foto).
Com esta renovação de mandato, Carlos Ascensão assume a continuidade de um trabalho focado na «promoção e desenvolvimento turístico do interior». A estratégia para os próximos anos mantém o foco na «valorização do património, na coesão do território, na sustentabilidade e na eficiência energética» pilares que considera «decisivos para estreitar a cooperação entre os vários municípios e os agentes privados dos setores do turismo e da cultura».
Órgãos Sociais:
DIREÇÃO:
– Presidente: Município de Celorico da Beira (representado por Carlos Ascensão)
– Vice-Presidente: Município de Belmonte
– Secretário: Município de Figueira de Castelo Rodrigo
– Tesoureiro: Município de Idanha-a-Nova
– Vogal: Município de Mêda
– Vogal: Cova da Loba Unipessoal, Lda. (Aldeia Histórica de Linhares da Beira)
– Vogal: TuriEsperanza – Empreendimentos Turísticos Lda. (TheVagar – Aldeia Histórica de Belmonte)
ASSEMBLEIA-GERAL:
– Presidente: Município do Fundão
– Vogal: Município do Sabugal
– Vogal: Pausa do Costume, Lda. (Story Studio: Aldeia Histórica do Piódão e Sortelha)
CONSELHO FISCAL:
– Presidente: Município de Trancoso
– Secretário: Maria da Graça Matos de Castro Martins (Casa do Ti Messias – Aldeia Histórica de Almeida)
– Secretário: Pedra Nova Turismo de Aldeia (Aldeia Histórica de Castelo Novo)
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