Jovem de 17 anos cria manual prático de como gerar dinheiro online

O jovem senense, António Correia, tem 17 anos, frequenta o 11º ano do curso de Ciências Socioeconómicas na Escola Secundária de Seia e está a apresentar um manual prático/guia digital criado pelo jovem, “NO CAP: The Gen Z Guide to Making Money Online”, com o objetivo de ensinar a «gerar rendimento online, abordando temas como freelancing, criação de conteúdo digital e marketing de afiliados — competências que o sistema de ensino tradicional raramente contempla».

O manual é composto por 60 páginas e dirige-se, segundo o autor, aos jovens da Geração Z (ou seja, os nascidos entre 1995 e 2010). Tem 10 capítulos, entre os quais são abordadas a “Mentalidade do Dinheiro”, o “Freelancing”, a “Criação de Conteúdo”, o “Marketing de Afiliados”, “Gestão de Redes Sociais”, “Marca Pessoal”, “Comprar e Revender”, entre outros temas.

Está disponível na plataforma internacional Gumroad e conta ainda com um site próprio em nocap-book.netlify.app.