Festival solidário “Dar +” regressa este fim-de-semana em Penamacor

O festival solidário “Dar +” decorre este sábado, em Penamacor. A iniciativa é pensada para «famílias do concelho em situação de maior vulnerabilidade, através da recolha de bens alimentares essenciais».

A participação no evento é gratuita, mediante a entrega simbólica de «alimentos básicos como azeite, óleo, leite, cereais, papas infantis, bolachas, feijão, grão, conservas, farinha ou açúcar, que posteriormente vão ser distribuídos por quem mais precisa», segundo adianta a autarquia em nota enviada a O INTERIOR. Posteriormente, estes bens serão distribuídos «por quem mais precisa», é referido. O programa arranca às 9h30 com uma caminhada solidária, com percursos de 3 e 6 quilómetros, a começar no Jardim da República, na sede do concelho. Ao longo do dia vai realizar-se uma arruada, um almoço-convívio, atuações de grupos locais, confeção e degustação de “Arroz + Doce”, animação infantil e jogos tradicionais. O festival “Dar +” conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches, da Academia Sénior de Penamacor e do CLDS-5G “Penamacor + Inclusivo”.