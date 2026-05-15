CIM Região Beiras e Serra da Estrela vai ter 811 operacionais em permanência para combater incêndios no pico do Verão

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) da Comunidade Intermunicipal Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) vai mobilizar na Fase Delta, a mais crítica do Verão, 163 equipas e 811 operacionais em permanência, dos quais 533 são bombeiros voluntários.

O DECIR 2026 foi apresentado esta sexta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo e, no período entre 1 de julho e 30 de setembro, contará ainda com 176 veículos, cinco máquinas de rasto e quatro meios aéreos.

João Rodrigues, o novo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, disse tratar-se de «um dispostivo robusto, mas a sua eficácia depende da capacidade de antecipação e reação dos meios». A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado da Proteção Civl, Rui Rocha. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.