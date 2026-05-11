Banda da Covilhã faz uma “Volta ao Mundo” em Concerto de Primavera

Este domingo a Banda da Covilhã organizou a 19ª edição do Concerto de Primavera, desta vez sob o mote “Volta ao Mundo – Uma Viagem Musical”, com a direção do maestro Carlos Almeida. O concerto «conduziu o público numa verdadeira viagem musical por diferentes geografias e culturas», neste mês em que se «assinala a importância da união entre povos e culturas».

O cenário escolhido foi a Igreja de Santa Maria Maior, na Covilhã, onde os espectadores foram convidados a percorrer países e regiões como a Grécia, Itália, África, Médio Oriente e Espanha, através de obras que refletiram a identidade cultural, os ritmos característicos e as tradições de cada lugar.

O evento foi organizado pela Banda da Covilhã, com o apoio da Paróquia de Santa Maria e da Câmara Municipal da Covilhã.