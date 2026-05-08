Brinquedos e jogos de outros tempos nos postos de turismo em Almeida

Os postos de turismo municipais de Almeida, Castelo Mendo e Vilar Formoso vão acolher, durante o mês de maio, exposições e atividades interativas que convidam a uma viagem no tempo.

Cada espaço terá uma temática, caso de Almeida, que terá patente a mostra “Tesouros que o tempo não apagou” com uma coleção de jogos e brinquedos antigos. A proposta será acompanhada da atividade “Memórias de Infância”.

No posto de turismo de Castelo Mendo vai estar a exposição “Evolução do Brincar”, sobre a os jogos do passado e da atualidade. A mostra é complementada com a iniciativa “Missão: Brinquedo à Vista”, em que os visitantes são desafiados a encontrar peças perdidas no espólio da exposição etnográfica. Em Vilar Formoso será apresentada a temática “Uma viagem ao mundo dos brinquedos”.