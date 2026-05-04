GNR da Guarda inicia operação “Peregrinação Segura”, com incidência na EN17

O Comando Territorial da GNR da Guarda já iniciou a operação “Peregrinação Segura 2026”, que vai decorrer até dia 11, com o objetivo de garantir a segurança e o apoio aos peregrinos que atravessam o distrito rumo ao santuário de Fátima para as celebrações do 13 de maio.

Assim, será intensificado o policiamento nas principais vias de circulação rodoviária, com especial incidência na Estrada Nacional (EN) 17, no troço entre Celorico da Beira e Seia, «onde se prevê uma elevada afluência de peregrinos», refere a GNR em comunicado.

A operação contempla ações de patrulhamento, fiscalização rodoviária e apoio direto aos peregrinos com o objetivo de promover «a sua segurança, prevenir acidentes e assegurar a fluidez do tráfego».

A GNR apela a todos os condutores para que adotem uma condução prudente, respeitem a sinalização existente e tenham especial atenção à presença de peões na via pública. Já aos peregrinos é recomendado que utilizem vestuário refletor, circulem em fila indiana e, sempre que possível, pelo lado esquerdo da via, de forma a aumentar a sua visibilidade e segurança.