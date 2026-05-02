Exposição “Douro e Outras Cores” no Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa

A galeria de arte do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa acolhe a exposição itinerante “Douro e Outras Cores”, uma retrospetiva da obra do fotógrafo João Paulo Sotto Mayor.

A mostra resulta de uma parceria com o Museu do Douro revela as várias tonalidades do território duriense ao longo das quatro estações do ano. Está patente um conjunto de imagens selecionadas pelo próprio autor, que documentam a paisagem duriense desde o final do século XX, «evidenciando as cores, formas e atmosferas que definem este território singular», adianta o município. A exposição pode ser visitada até 1 de julho e tem entrada livre.