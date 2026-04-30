Marcella Petriglia é a vencedora do Prémio Vergílio Ferreira 2026, na categoria de ensaio, com a obra “Num labirinto levado por um ritmo: espaços e tempos da escrita eugeniana”.

Segundo o júri do concurso trata-se de um ensaio que acrescenta dados importantes à bibliografia passiva de Eugénio de Andrade, quer no domínio da inventariação, divulgação e análise do espólio do poeta, quer no da abordagem estilística dos seus textos poéticos. Dando uma atenção cuidada aos principais textos críticos sobre o poeta, Marcella Petriglia, mostra na sua abordagem ensaística uma notável adesão ao princípio de leitura próxima dos textos, mantendo sempre uma clareza linguística e conceptual cuja qualidade o júri reconheceu unanimemente. O prémio terá um valor pecuniário de dez mil euros e será entregue ao autor em cerimónia pública em outubro de 2026, no âmbito do Festival Literário Em Nome da Terra.

Marcella Petriglia é professora contratada de Língua portuguesa e brasileira na Universidade de Florença. No ano lectivo 2024/2025, foi bolseira do programa “Investigação em Cultura Portuguesa” da Fundação Calouste Gulbenkian com o projeto “Aspetos genéticos da obra de Eugénio de Andrade: textos em movimento, dos arquivos à tradução”, que retomava e prosseguia as pesquisas de Doutoramento em Linguística (Universidade de Évora) e em Ciências do Texto (Sapienza, Università di Roma), conseguido em 2023 e financiado pelo Camões, I. P. Membro da Cátedra António Vieira do Camões, I. P., da Sapienza, entre as várias traduções que realizou para o italiano, sinaliza-se a da coletânea de Eugénio de Andrade Vertentes do Olhar, publicada em 2024 pelas edições Nuova Cultura de Roma. As suas áreas de estudo incluem os estudos da tradução, também numa perspetiva genética, e a presença da oralidade nos textos literários.