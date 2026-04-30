Assembleia Municipal da Guarda chumba transmissão online das reuniões do executivo camarário

Na Assembleia Municipal da Guarda desta quarta-feira, o deputado do Chega apresentou uma moção que requer a «transmissão, online, das reuniões do executivo da Câmara da Guarda», moção que acabou chumbada com 47 votos contra e 32 a favor.

João Pedro Silva começa por lembrar que «a moção já tinha sido aprovada no mandato anterior» e reforça que contribui para o «escrutínio absoluto» das decisões tomadas pelo executivo. Ora, o deputado do Pela Guarda, José Valbom defende a maioria dizendo que «o escrutínio e a transparência são garantidas pelas atas das reuniões». Já o social-democrata João Correia lembrou que, uma vez por mês, há uma reunião do executivo que é aberta ao público, pelo que essas «podem ser transmitidas». Na sequência, e da mesma bancada partidária, Rodrigo Besteiro dirige-se aos presentes para afirmar que «as atas não estão a ser partilhadas no site do município».