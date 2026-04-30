Câmara de Trancoso atribui 131 mil euros às Juntas para reparação de caminhos rurais

A Assembleia Municipal de Trancoso aprovou, na segunda-feira, uma proposta da Câmara para atribuição de um apoio de 131 mil euros às 21 freguesias do concelho.

A medida destina-se a financiar as operações de reparação e conservação da rede de caminhos rurais do município, na sequência dos «danos significativos provocados pelas condições climatéricas extremas do último inverno, agravados pela erosão dos solos resultante dos incêndios do verão anterior», justifica a autarquia presidida por Daniel Joana (PS) numa nota publicada nas redes sociais. A verba vai ser transferida para as freguesias, mediante celebração de protocolo. Com este apoio, o município trancosense reconhece «a importância destes caminhos para a atividade agrícola, a mobilidade e a segurança das populações em espaço rural». A proposta foi aprovada por unanimidade.