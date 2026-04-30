Região

Praias fluviais de Lapa dos Dinheiros, Loriga e Valhelhas voltam a ser distinguidas com Bandeira Azul

30 Abril, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

A Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) anunciou esta quinta-feira as praias fluviais distinguida com Bandeira Azul para a época balnear de 2026.

No distrito da Guarda temos três espaços sinalizados, entre eles a Praia Fluvial de Valhelhas no concelho da Guarda e as Praias Fluviais de Loriga e Lapa dos Dinheiros, no concelho de Seia. Os três espaços já estavam sinalizados nos anos anteriores e voltam a erguer a Bandeira Azul este verão.

A ABAAE, através da Bandeira Azul, distingue zonas balneares com elevados padrões de qualidade ambiental, segurança, acessibilidade e serviços.

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Sofia Pereira

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