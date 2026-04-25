Presidente da CIP e ministro da Reforma do Estado confrades da capeia arraiana

Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Armindo Monteiro, presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, e António Manuel Ribeiro, líder da banda UHF, vão ser entronizados, no domingo, confrades honorários da Confraria dos Amigos da Capeia Arraiana (CACA).

A cerimónia vai decorrer na localidade dos Forcalhos, no concelho do Sabugal, onde serão também entronizados algumas dezenas de novos confrades que têm em comum a defesa e valorização da capeia arraiana, tradição tauromáquica exclusiva de algumas freguesias fronteiriças do Sabugal que está inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. O evento começa junto à ganadaria Zé Nói, realizando-se a cerimónia capitular na Capela de Nossa Senhora da Consolação, nos Forcalhos, a escassos metros da fronteira com Espanha. A entronização está marcada para as 11 horas, com Luís Capucha a proferir a oração de sapiência sobre o tema “Touros na Raia: não há festa como esta!”.

Segue-se uma homenagem ao ganadeiro Zé Nói e, pelas 12h30, vai ser inaugurada uma cápsula do tempo dedicada à capeia, que será aberta em 2050. A estrutura, da autoria do arquiteto João Sanches, ficará enterrada na rotunda que liga Aldeia Velha, Forcalhos, Aldeia do Bispo e Lageosa da Raia. À superfície, uma instalação artística representando um forcão assinalará o local. O almoço será servido pelo restaurante Casa da Esquila, do chef Rui Cerveira, no pavilhão Raia Arena, em Aldeia Velha. A animação musical estará a cargo dos músicos Joana Coimbra, Fanfarra Nem Fá Nem Fum e Grupo Solua.