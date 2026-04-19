Sabugal cruza literatura e botânica na 60ª sessão do Clube de Leitura

No próximo dia 24 de abril, pelas 14h30, a Biblioteca Municipal do Sabugal acolhe a 60.ª sessão do seu Clube de Leitura, numa tarde que cruza o saber dos livros com o património botânico.

O evento centra-se na apresentação de um herbário desenvolvido com a colaboração de Berta Rasteiro, onde várias espécies medicinais foram preservadas e plastificadas para estudo.

A iniciativa, organizada pelo Município em parceria com o Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, convida os participantes a partilhar conhecimentos sobre as propriedades e usos tradicionais das plantas. As inscrições estão abertas através do contacto 271 752 230 ou do e-mail biblioteca.municipal@cm-sabugal.pt.