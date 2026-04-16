Dois detivos por incêndio rural em Seia

A GNR deteve, esta quarta-feira, dois homens por incêndio rural no concelho de Seia, ocorrido na sequência de queimas autorizadas que se descontrolaram.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos de 31 e 75 anos foi detidos por elementos Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Gouveia, que foram alertados para a existência de focos de incêndio em área rural no concelho serrano.

As diligências policiais encetadas nos locais permitiram identificar os suspeitos e apurar que as ignições tiveram origem «em queimas autorizadas, que acabaram por se descontrolar e deram origem à propagação às áreas envolventes».

Das ocorrências resultou uma área ardida de 0,93 hectares, composta por pasto, mato e alguns eucaliptos, adianta a GNR em comunicado enviado a O INTERIOR. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Seia.