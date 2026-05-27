Agrupamento de Escolas organiza Open Day esta quinta-feira

Esta quinta-feira, 28 de maio, o Agrupamento de Escolas de Trancoso (AET) volta a dinamizar o Open Day AET, que já vai para a sexta edição. Neste dia a escola abre portas a dezenas de atividades e possíveis caminhos profissionais a seguir no futuro pelos alunos que frequentam o estabelecimento.

As atividades começam esta quarta-feira, pelas 21 horas com o grupo de teatro Animarte que vai apresentar o musical «A Música não Arde», na Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra, num espetáculo aberto a toda a comunidade educativa.

O eixo estruturante desta edição é o projeto “Trancoso não arde duas vezes”, que evoca a memória dos incêndios que atingiram o concelho trancosense em julho de 2025, tendo sido criado um documentário educativo em parceria com os alunos da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, de Leiria, região devastada pela Tempestade Kristin.

O programa do dia 28 conta com a presença de mais de 30 entidades públicas e privadas no recinto da Escola trancosense, e organiza-se em torno de três eixos: Memória Viva, Reflexão e Compromisso Público, e Ação e Sensibilização. Entre os momentos e parceiros destacam-se a conferência de abertura, uma feira das profissões, workshops de robótica e impressão 3D, literacia financeira, suporte básico de vida, arte da pedra, cestaria, a presença da academia militar, da cooperativa Geradora no âmbito do corpo europeu de solidariedade, e da companhia Dr. Why?.

No mesmo dia, o campo desportivo acolhe a prova distrital de BTT XCO, reunindo escolas do distrito da Guarda que integram o grupo-equipa do AET – combinando, num só espaço, escola, desporto e território. O evento encerra com entrega de prémios, concerto, merenda com DJ e jogos tradicionais.