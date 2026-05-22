Populações manifestam-se em Trancoso contra encerramento de Extensões de Saúde

A população e autarcas locais de várias freguesias do concelho de Trancoso manifestaram-se, esta manhã, contra o encerramento, desde dezembro de 2025, das extensões de saúde nas localidades de Reboleiro e Guilheiro. Consideram que «não obstante as diligências efetuadas ao longo de vários meses», as referidas extensões de saúde «permanecem encerradas, não se vislumbrando uma data para a sua reabertura». Em consequência, a população das freguesias do norte do concelho, lideradas pelos seus presidentes de junta, juntamente com outros populares e forças vivas do concelho, decidiram levar a cabo, esta sexta-feira, uma manifestação onde demonstraram o seu descontentamento e exigiram a «reposição de um serviço de primeira importância» para as populações residentes em Reboleiro, Guilheiro, Palhais, Rio de Mel, Torre de Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho.