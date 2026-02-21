“Gala SPAL 40 Anos” do Clube Escape Livre este sábado no TMG

O Clube Escape Livre está a celebrar o seu 40º aniversário ao longo do ano de 2026. Um dos pontos altos destas comemorações é a “Gala SPAL 40 Anos”, este sábado (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

O evento conta com um espetáculo do mágico Luís de Matos e inclui uma homenagem a 40 instituições e personalidades que marcaram as quatro décadas do clube.

O Clube Escape Livre foi fundado a 12 de setembro de 1986, anos depois do início, na Rádio Altitude, do programa com o mesmo nome – Escape Livre, que ainda hoje se mantém.

A Gala dos 40 Anos do Clube Escape Livre servirá para homenagear 40 personalidade, empresas e instituições que ao longo de 4 décadas estiveram ligadas às realizações do clube e contará com um espetáculo do mágico Luís de Matos. (Audio: Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre).