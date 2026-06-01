Virgílio Faleiro, Active Boyz e Ângelo Brás na Semana Académica da Guarda

A Associação Académica da Guarda anunciou há instantes o cartaz da Semana Académica, que começa esta terça-feira e se prolonga até quinta-feira. Na primeira noite, dia 2, atuam Virgílio Faleiro (na foto) e Edgar Marquez; no dia 3 é a vez de ouvir a Copituna d’Oppidana, os Active Boyz e o Dj Edd e, por fim, dia 4, último dia de festa, atuam Ângelo Brás e Dj Dílcio.

O bilhete geral tem o custo de 12 euros. Já os diários, no primeiro dia tem o custo de cinco euros, no segundo dia seis euros e no terceiro dia cinco euros.