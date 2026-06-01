Primeira de 430 bibliotecas escolares previstas este ano foi inaugurada em Figueira de Castelo Rodrigo

O ministro da Educação inaugurou, em Figueira de Castelo Rodrigo, a primeira de 430 bibliotecas escolares do 1º ciclo do Ensino Básico incluídas na expansão da rede destes equipamentos em 2026.

A expansão da rede de bibliotecas escolares surge na sequência das fragilidades na leitura detetadas a nível nacional – haveria cerca de 90 mil crianças sem acesso a livros na escola – e tem por objetivo a formação das comunidades escolares, na didática da leitura e escrita, a melhoria do desempenho escolar dos alunos, desde o 1.º ciclo do ensino básico.

O Ministério da Educação está a investir 3,5 milhões de euros nesta rede e, com a criação de 430 bibliotecas escolares, pretende “resolver cerca de metade do problema”: “Vamos garantir acesso a livros a mais de 40 mil alunos e tentaremos resolver a outra metade no próximo ano letivo”, afirmou Fernando Alexandre.

Com cerca de 70 alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, a biblioteca da Escola Básica de Figueira de Castelo Rodrigo resultou de um investimento total de 13 mil euros, livros e equipamentos incluídos.

A Câmara Municipal local suportou cerca de 15 mil euros, dos quais 10 mil euros em obras de adaptação de uma das salas de aula do estabelecimento de ensino para transformá-la numa biblioteca “moderna e adaptada às necessidades das crianças”.

A criação deste novo espaço resultou de uma candidatura promovida pelo EduQA – Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação.

Incluirá uma zona de leitura informal e recreativa e um fundo documental atualizado (livros de literatura infantil), bem como uma área de multimédia de apoio à dinamização de sessões de leitura orientada.

A biblioteca da Escola Básica de Figueira de Castelo Rodrigo está entre os primeiros 30 projetos contemplados pela medida do Governo proposta para este ano, apresentada no final de 2025.

Para o presidente da autarquia, Carlos Condesso (PSD), a instalação desta biblioteca na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da sede do concelho é “uma aposta clara na educação, no conhecimento e na igualdade de oportunidades para as nossas crianças”.

O autarca realçou também o facto de Fernando Alexandre ter sido o primeiro ministro da Educação a deslocar-se a Figueira de Castelo Rodrigo em 50 anos de poder local democrático.