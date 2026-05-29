Queijo Serra da Estrela é o 5º melhor do mundo

O queijo Serra da Estrela está quinto lugar na mais recente lista da plataforma gastronómica “Taste Atlas” que distinguiu o queijo da nossa região do interior com 4,5 pontos numa classificação sobre os “Melhores tipos de queijo do mundo”.

A plataforma recorda que se trata de um «queijo semi-macio feito com leite de ovelhas das raças Bordaleira Serra da Estrela e Churra Mondegueira. A ordenha é feita manualmente, e o leite é aquecido, salgado e coalhado com extrato de cardo. A coalhada é transformada em queijos, que são deixados a maturar em condições húmidas e frias. Este queijo é um dos produtos alimentares mais antigos e tradicionais de Portugal, com reconhecimento internacional».

Entre os queijos da Serra da Estrela o guia Taste Atlas destaca duas especialidades, uma da Queijaria Vale da Estrela (Mangualde) com 5 pontos; e também o queijo da Sociedade Agropecuária do Vale do Seia (Seia) com 4,8 pontos.