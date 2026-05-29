Vila de Almeida recebe 3º Encontro de Autores “Fronteiras”

A Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, em Almeida, promove no sábado (10 horas), o 3º Encontro de Autores “Fronteiras” no Largo Eduardo Lourenço, na vila fortificada.

A iniciativa integra a programação cultural desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE), através da Rede Intermunicipal de Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela, e pretende ser «um espaço de encontro, partilha e valorização da literatura e dos autores ligados ao território». Participam autores, leitores e comunidade em geral em torno da promoção do livro, da leitura e da cultura, com o objetivo de «reforçar o papel das bibliotecas enquanto agentes dinamizadores do conhecimento e da identidade cultural regional».