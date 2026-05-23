Pintura, escultura e cerâmica no Museu de Arte Sacra na Covilhã

O Museu de Arte Sacra da Covilhã tem patente três exposições de pintura, escultura e cerâmica até 27 de junho.
A sala de exposições temporárias recebe “Emoções”, do pintor João Santos e do escultor Luís Daniel. O primeiro apresenta uma obra essencialmente figurativa e naturalista com uma forte componente simbólica e alegórica influenciada por diversas correntes artísticas. O segundo mostra esculturas a partir da reciclagem de objetos em metal a que junta técnicas apreendidas no trabalho de serralharia artística. A sala da Caridade recebe “Laura Cruz – O Legado de Uma Paixão”, sobre cerâmica decorativa, para evocar e homenagear a ceramista local Laura Cruz. As três exposições foram inauguradas no passado dia 7 e na altura foram também entregues os diplomas de participação aos artistas da iniciativa “Volátil: a minha peça de arte sacra”. Os galardoados foram Marta Amaro com “A Sagrada Família”; António Duarte com “Monumento a Nossa Senhora da Conceição”; Francisco Lucas com “A Capela do Santo Cristo do Teixoso” e Alberto Santos Alves com “Paixão”.
