Este fim-de-semana, a Associação Senatuna – Tuna Mista da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, do Instituto Politécnico da Guarda, vai organizar o XV FESTUS – Festival de Tunas Mistas na Cidade de Seia.
A festa começa pela meia-noite desta sexta-feira, com a serenata na escadaria da Igreja da Misericórdia e no dia seguinte, pelas 21h30, o encontro está marcado para a Casa Municipal da Cultura, onde vai decorrer o festival de tunas. Este ano, participam seis grupos, entre eles a Tunesce – Tuna da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; a Isecotuna – Tuna Mista do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra; a K&Batuna – Tuna Académica Mista da Escola Superior de Educação de Coimbra, a MarnoTuna – Tuna Mista da Universidade de Aveiro, a ToU NA’boa – Tuna Mista Académica de Viseu e a Nautituna Tuna Mista da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique.
XV Festival de Tunas em Seia este fim-de-semana
Este fim-de-semana, a Associação Senatuna – Tuna Mista da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, do Instituto Politécnico da Guarda, vai organizar o XV FESTUS – Festival de Tunas Mistas na Cidade de Seia.
Deixe comentário