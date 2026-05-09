O Dia da Europa, que se assinala no sábado, vai ser evocado no Teatro Municipal da Guarda (TMG) com a cantata cénica “Carmina Burana”, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa. O espetáculo tem início pelas 17 horas.
Escrita pelo compositor alemão Carl Orff (1895–1982), entre 1935 e 1936, a obra inspira-se em 24 poemas medievais, dos séculos XII e XIII, escritos maioritariamente em latim medieval, com algumas passagens em alemão antigo e francês. Os textos, de caráter profano, provêm do manuscrito “Codex Buranus” e exploram temas universais como a instabilidade da fortuna, o prazer da vida, o amor carnal, a natureza e a crítica mordaz à moral e à autoridade. “O Fortuna”, tema que inicia e encerra a obra, é o cartão de visita deste concerto, sendo reconhecido por quase todos, como símbolo do destino imprevisível que governa a existência humana.
“Carmina Burana” só foi estreada em 1937, em pleno Terceiro Reich, na Ópera de Frankfurt, e alcançou um sucesso imediato, apesar das reservas da crítica oficial. «A estrutura da cantata assenta numa sucessão de canções, algumas de estilo folk ou evocativas do canto gregoriano, que exploram ao máximo os recursos expressivos de uma grande orquestra e de um coro sinfónico, exigindo ainda notável versatilidade de três cantores solistas», adianta a produção.
Dia da Europa celebrado com “Carmina Burana” no TMG
