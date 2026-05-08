“Granito: forma e sentimento” para ver em Foz Côa até 31 de maio

O escultor, José Prior, natural de Celorico da Beira, expõe até 31 de maio as esculturas feitas pelo artista celoricense com o nome numa exposição denominada “Granito: forma e sentimento”, na Galeria d’artes do Centro Cultural de Foz Côa.

O artista caracteriza-se como «um autodidata que desenvolveu uma linguagem própria, assente sobretudo na experiência, no trabalho manual e numa relação íntima com a pedra, abordando temas relacionados com a natureza, o quotidiano e o sentimento humano».