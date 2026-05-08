Cultura

“Granito: forma e sentimento” para ver em Foz Côa até 31 de maio

8 Maio, 2026
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1 min (tempo de leitura)
Escrito por Sofia Pereira

O escultor, José Prior, natural de Celorico da Beira, expõe até 31 de maio as esculturas feitas pelo artista celoricense com o nome numa exposição denominada “Granito: forma e sentimento”, na Galeria d’artes do Centro Cultural de Foz Côa.

O artista caracteriza-se como «um autodidata que desenvolveu uma linguagem própria, assente sobretudo na experiência, no trabalho manual e numa relação íntima com a pedra, abordando temas relacionados com a natureza, o quotidiano e o sentimento humano».

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