Mercado quinhentista na antiga vila do Carapito em Aguiar da Beira

A freguesia do Carapito comemora no fim de semana os 512 anos de atribuição do foral com um mercado quinhentista, que fará recuar no tempo a vila do concelho de Aguiar da Beira.

Durante dois dias haverá cortejos históricos, demonstrações de armas, danças tradicionais, teatro de fogo, espetáculos de saltimbancos, trovadores e música da época, que irão proporcionar «um ambiente medieval» e animar as ruas de Carapito. Já as tabernas assegurarão comeres e beberes aos visitantes. O mercado quinhentista abre portas pelas 11 horas de sábado, numa organização da Junta de Freguesia de Carapito, com o apoio do município de Aguiar da Beira, do Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira, do Clube Cultural e Recreativo de Carapito e do grupo de bombos local.