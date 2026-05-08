Inaugurada unidade de produção de energia fotovoltaica na UBI

A Universidade da Beira Interior (UBI) conta, desde quinta-feira, com uma unidade de produção em autoconsumo e armazenamento de energia fotovoltaica para reduzir a fatura de eletricidade da Faculdade de Ciências da Saúde e garantir reservas de energia.

Em comunicado, a UBI diz tratar-se de «um passo significativo na aposta em fontes renováveis, com impacto na redução das emissões de carbono e na promoção da sustentabilidade do campus universitário». O projeto representa um investimento superior a 2,3 milhões de euros, financiado pelo Fundo Ambiental, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Programa de Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central. O sistema «dá resposta à necessidade de construção de um campus mais eficiente e alinhado com as metas de descarbonização, em todas as suas tipologias, contribuindo para que a Faculdade de Ciências da Saúde se posicione como um edifício de energia quase zero, além de permitir uma redução de cerca de 268 toneladas por ano na pegada de dióxido de carbono (CO₂) do edifício».

A unidade é constituída por 1.323 módulos fotovoltaicos, que representam uma potência instalada superior a 600 quilowatts (kW), e ocupa uma área de 2.700 metros quadrados no parque de estacionamento. O sistema tem uma capacidade anual bruta, de produção de energia elétrica, de 950 mil quilowatt por hora (kWh). Além da produção de energia limpa, o sistema inclui baterias com cerca de 460 kWh de capacidade instalada, «que permitem armazenar excedentes e otimizar consumos».