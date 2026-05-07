“Qualidade de Ouro” para Valhelhas, Vale do Rossim, Loriga, Lapa dos Dinheiros, Alfaiates e Quadrazais

Há seis praias fluviais do distrito da Guarda que foram destacadas com “Qualidade Ouro” pela Quercus, um galardão atribuído às zonas balneares que apresentam excelência na qualidade da água durante cinco anos consecutivos.

O Vale do Rossim, no concelho de Gouveia, é a mais alta do país e um destino de referência para quem procura paisagens de montanha e águas límpidas.

No concelho de Seia, as duas praias de referência, Loriga, instalada num vale glaciário a cerca de 770 metros de altitude, e Lapa dos Dinheiros, rodeada por vegetação densa e trilhos pedestres, também estão na lista de classificados pela Quercus.

No Sabugal, a albufeira de Alfaiates, inaugurada em 2017 e rodeada de suaves encostas arborizadas, e Lameira-Quadrazais, às portas da Reserva Natural da Serra da Malcata, são mais dois dos espaços classificados com “Qualidade de Ouro” pela associação ambientalista. Por fim, no concelho da Guarda Valhelhas volta a exibir o selo de “Qualidade de Ouro”. A praia situada a cerca de meia hora da capital de distrito só não conseguiu integrar a lista da Quercus nos anos de 2011, 2012 e 2023.

Este galardão centra-se na «qualidade das águas balneares, com base no histórico de análises oficiais às mesmas e respetiva classificação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, disponibilizada através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH)». Foi em 2011 que a Quercus criou a bandeira dourada, para que os municípios concessionários possam hastear a respetiva bandeira à entrada das praias galardoadas em cada época balnear, sinalizando aos banhistas que se trata de uma praia com “Qualidade de Ouro”.