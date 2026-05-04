António Edmundo é o novo vice-presidente do IEFP

António Edmundo Ribeiro, antigo presidente da câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, é o novo vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). A estrutura continua a ser presidida por Domingos Lopes, tendo como vogais Nuno Vaz Antunes e Filipa de Jesus.

António Edmundo ocupava o cargo de chefe de gabinete do secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Hélder dos Reis.

O ex-autarca de Figueira de Castelo Rodrigo pertence aos quadros da Autoridade Tributária e é também professor auxiliar na Universidade de Lisboa, na área de planeamento, administração pública e administração Local.