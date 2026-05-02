XIV Gala do Bombeiro realiza-se este domingo

A Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda e o Município de Manteigas vão promover no próximo domingo, dia 3, em Manteigas, a XIV Gala do Bombeiro.

O evento, segundo a organização, «reconhecer e valorizar o trabalho e a dedicação dos Bombeiros do Distrito da Guarda» e, para isso vai reunir várias entidades, Associações, Corpos de Bombeiros e convidados, numa «celebração de homenagem à causa dos Bombeiros».

O programa começa pelas 15 horas com a receção e boas-vindas no Auditório Municipal de Manteigas, à qual se segue, uma hora depois, o desfile motorizado e a Sessão Solene. Para as 19h30 está agendado um jantar convívio restrito a Bombeiros, diretores e entidades, a realizar-se no INATEL.

A Federação dos Bombeiros do distrito da Guarda, organizadora do evento, reforça que a «Gala do Bombeiro constitui um momento de grande relevância institucional e simbólica, reforçando os laços entre as corporações, bem como o reconhecimento público do papel essencial desempenhado pelos Bombeiros».